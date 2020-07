Berlusconi al governo? Consensi per l'assist di Prodi, gelo di Salvini (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - L'apertura di Romano Prodi a un eventuale ingresso di Forza Italia nella maggioranza accende il dibattito nel centrodestra e non solo. Per Matteo Salvini si tratta di una “non notizia, Berlusconi – dice il leader della Lega - non ha nessuna intenzione di entrare nel governo". Per Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi di Forza Italia del Senato e della Camera, invece, le parole del professore sono “come la folgorazione di San Paolo sulla via di Damasco. C'erano già state parole significative da parte di Pier Luigi Bersani, di Fausto Bertinotti. Quello di Prodi – spiega l'esponente azzurro - è un atto di serietà, di coraggio politico. Un modo per rimettere insieme i tasselli della storia, forse un primo vagito di pacificazione politica. ... Leggi su agi

