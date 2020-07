Benzina, diesel e gpl: prezzi praticati in lieve aumento (Di giovedì 9 luglio 2020) Stabilità sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi, mentre i prezzi praticati risultano in lieve aumento. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,410 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,418 pompe bianche 1,388), diesel a 1,292 euro/litro (+1, compagnie 1,301, pompe bianche 1,268). Benzina servito a 1,547 euro/litro (+2, compagnie 1,594, pompe bianche 1,448), diesel a 1,433 euro/litro (+2, compagnie 1,482, pompe bianche 1,329). Gpl servito a ... Leggi su meteoweb.eu

