Benevento | i convocati di Inzaghi per la sfida con il Venezia

Benevento – Filippo Inzaghi ha diramato l'elenco dei 23 calciatori convocati per la gara in programma domani sera alle ore 21 contro il Venezia al Ciro Vigorito (qui le parole del tecnico in conferenza stampa). Assenti per squalifica Kragl e Caldirola, mentre non ci saranno per infortunio Viola e Vokic, oltre al lungodegente Antei. PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori; DIFENSORI: Letizia, Rillo, Gyamfi, Gentile, Volta, Tuia, Barba, Maggio, Pastina; CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Hetemaj, Alfieri, Basit, Tello, R. Insigne, Improta, Schiattarella. ATTACCANTI: Sau, Moncini, Di Serio.

Tutto pronto per la partita del Venezia contro il Benevento prevista per il 10 luglio. Il Benevento di Inzaghi, già promosso, affronta gli arancioneroverdi in una partita che per loro è poco più che u ...

