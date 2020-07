(Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – Questa notte è stato perpetrato un furto all’interno di un bar-tabacchi ubicato in una stazione di servizio di Monteforte Irpino. I ladri, dopo aver forzato il portoncino d’ingresso, si sono introdotti nell’esercizio e rubato sigarette e registratore di cassa. In corso di quantificazione il bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete :