Von der Leyen: “Crisi più dura di 10 anni fa ma possiamo uscirne più forti” (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – “Questa crisi è più profonda e molto più vasta di dieci anni fa“, quando “alcuni Stati hanno visto salire alle stelle la disoccupazione giovanile, una caduta senza precedenti degli investimenti pubblici, che ha danneggiato le infrastrutture in modo severo e per molti è stato trauma. Però non è necessario che sia ancora così. Se facciamo le cose giuste possiamo uscire dalla crisi più forti“. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla presentazione della presidenza tedesca di turno dell’UE al Parlamento europeo. “In alcune parti dell’Unione c’è stato un forte investimento pubblico fin dall’inizio della crisi, le persone hanno potuto mantenere i loro ... Leggi su quifinanza

