Violentata per anni da suo padre, la madre sapeva e non diceva nulla (Di mercoledì 8 luglio 2020) Casale Monferrato: la storia è emersa quando la ragazzina si è rivolta al consultorio perché temeva di essere rimasta incinta Leggi su lastampa

Poco a poco, la ragazzina ha raccontato la sua verità. Puntando il dito contro il padre. Era l’anno scorso quando la storia è stata raccontata per la prima volta, lei aveva 14 anni. Il caso è stato ...

