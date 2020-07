Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 19:45 (Di mercoledì 8 luglio 2020) VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 19:20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN USCITA DA Roma, CODE DA FIORENTINI A TORCERVARA ANCORA RALLENTAMENTI PER LAVORI IN A1 Roma NAPOLI TRA GUIDONIA MONTECELIO E Roma NORD SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA IN USCITA DALLA CAPITALE CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA STORTA ANCHE SULLA SALARIA CODE A TRATTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA SUL LITORALE SUD DI Roma SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI NELLA ZONA DEI ... Leggi su romadailynews

