Un settimanale pubblica dettagli choc sul triangolo Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lo scoop dell’ultima ora arriva dal settimanale Oggi, che avrebbe confermato il gossip dell’estate: Stefano De Martino potrebbe aver tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi. Ma come avrebbe fatto Belen a scoprirlo? Sembra vera la storia, già riportata nei giorni precedenti, secondo la quale Belen avrebbe appreso del tradimento tramite i messaggi che la Marcuzzi mandava a De Martino. Il settimanale recita: I messaggi erano inequivocabili L’attacco del pezzo che riporta i dettagli della triste scoperta racconta: Durante il lockdown, Belén stava giocando con Santiago con l’iPad di Stefano. E ... Leggi su trendit

SanSeveroNews : Nell’ambito dei controlli di polizia commerciale, eseguiti all’interno del mercato settimanale del giovedì di Via T… - infoitcultura : Un settimanale pubblica dettagli choc sul triangolo Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi - JacobinItalia : RT @ASudOnlus: Interrogarsi sull’assenza delle #donne nella celebrazione pubblica dei monumenti italiani! L’articolo di @JacobinItalia nell… - ASudOnlus : Interrogarsi sull’assenza delle #donne nella celebrazione pubblica dei monumenti italiani! L’articolo di… - Malvy89611841 : RT @PDUmorista: Neanche una settimana che si sono lasciati e il settimanale Chi pubblica le foto di Belen che si bacia con Gianmaria Antino… -

Ultime Notizie dalla rete : settimanale pubblica

AGI - Ancora un ultimatum del governo ad Autostrade: o nel week end arriverà una nuovo proposta che tuteli l'interesse pubblico, oppure la revoca delle concessioni sarà inevitabile. È questo l'orienta ...MERATE – Garantiti sia i posti di lavoro che i contratti in essere. Buone notizie per i dipendenti di Retesalute, preoccupati che l’incertezza che sta vivendo in queste settimane l’azienda speciale, g ...