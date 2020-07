Ufficiale, Alonso alla Renault: il ritorno in Formula 1 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fernando Alonso tornerà in Formula 1 nel 2021: prenderà il posto di Ricciardo in Renault. Il team Renault di Formula 1 ha annunciato i suoi piloti per la prossima stagione. Fernando Alonso, due volte campione del mondo di F1, farà coppia con Esteban Ocon, attuale seconda guida. Per lo spagnolo si tratta di un ritorno nella squadra con cui vinse i suoi due titoli, nel 2005 e nel 2006, e raggiunse l’apice della popolarità. Il suo ritorno coincide di fatto con l’uscita di scena di Daniel Ricciardo, attuale prima guida in Renault ma già ingaggiato dalla McLaren per la prossima stagione. Proprio la McLaren è l’ultima squadra con cui Alonso ha gareggiato in Formula 1, prima di ritirarsi nel 2018. Già allora commentatori e addetti definirono molto improbabile un suo addio alla Formula 1. A 38 anni e con ... Leggi su bloglive

