Tarì è Open!: ripartono a ottobre gli appuntamenti con il mondo orafo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Tarì, polo distributivo e produttivo di Marcianise, annuncia l’evento Open! dal 2 al 5 ottobre. Un appuntamento innovativo per il mercato B2B che si svolgerà nella massima sicurezza dove dettaglianti e operatori del settore potranno scoprire nuove collezioni, servizi all’avanguardia e un programma di incoming estremamente profilato per operatori del settore orafo. L’appuntamento è il più consistente momento di incontro d’affari dedicato all’universo del gioiello, che accoglie almeno 480 aziende, tra quelle operative tutto l’anno presso il Centro e quelle invitate per l’occasione. Le attese da parte degli operatori, quest’anno, sono ancora più elevate e proprio per venire incontro alle esigenze del settore, anche in vista dei necessari riassortimenti ... Leggi su ildenaro

