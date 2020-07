Spray al peperoncino contro orsi e lupi: dopo il caso di Jj4 in Trentino, torna lo scontro tra difesa ed errori dell’uomo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mentre l’orsa Jj4, o “Gaia”, come è stata ribattezzata dal Ministro dell’ambiente Sergio Costa, latita nella foresta del Monte Peller, ricercata dagli agenti della Forestale del Trentino per essere abbattuta, si riapre il dibattito sullo Spray bear. dopo l’attacco dell’orsa a padre e figlio rimasti feriti lo scorso 22 giugno, il tema degli strumenti di difesa si è riacceso. Più che una soluzione, una vera e propria arma, attualmente di utilizzo comune tra i trekker e i runner canadesi e sloveni, che spesso si imbattono nei numerosi plantigradi delle proprie zone verdi. Un getto che va oltre i 10 metri per difendersi dai potenziali attacchi degli orsi, uno strumento potente che necessita di altrettanta preparazione nell’utilizzo. È per queste ragioni che la legge italiana si è opposta, finora, ... Leggi su open.online

mcvilla73 : @Wolf46661569 Questo mese devo andare a Milano ho messo in valigia spray al peperoncino teaser e quasi quasi ( vist… - dll855 : @NinaRicci_us Una spruzzata di spray al peperoncino sui genitali e per 3/4 giorni si toglie dalle palle! ?? - SamueleCosta14 : @pizzadifango Regalate alle vs sorelle lo spray al peperoncino ..... un bel coltello da cucina... delle forbici da sarta.... - rbriddick1977 : RT @pizzadifango: @Martinetus Guarda... erano in bici tutti e due! una cosa allucinante. PS: lo spray al peperoncino (che ho già comprato… - thewaterflea : RT @pizzadifango: @Martinetus Guarda... erano in bici tutti e due! una cosa allucinante. PS: lo spray al peperoncino (che ho già comprato… -

Ultime Notizie dalla rete : Spray peperoncino Spray al peperoncino contro orsi e lupi: dopo il caso di Jj4 in Trentino, torna lo scontro tra difesa ed errori dell’uomo Open Omicidio Baldan, Meggiato resta in carcere. Rissa e colpi, non ricorda nulla

con in pugno una pistola spray al peperoncino, il resto è nebbia. «Non escludo di chiedere l’aiuto di un professionista medico per fare affiorare i ricordi», dice il suo difensore.

DETENUTO CHIETI AGGREDISCE AGENTI: SAPPE 'ORA TASER'

CHIETI - Nel carcere di Chieti due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti da un detenuto con problemi psichiatrici. Lo rende noto il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria),che parla di ...

con in pugno una pistola spray al peperoncino, il resto è nebbia. «Non escludo di chiedere l’aiuto di un professionista medico per fare affiorare i ricordi», dice il suo difensore.CHIETI - Nel carcere di Chieti due poliziotti penitenziari sono stati aggrediti da un detenuto con problemi psichiatrici. Lo rende noto il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria),che parla di ...