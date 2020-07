Spiagge, prorogate al 2033 le concessioni balneari (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sì alla proroga fino al 2033 delle concessioni demaniali, che varrà solo per chi le esercita nelle Spiagge, come previsto dalla legge di Bilancio 2019. La commissione Bilancio della Camera ha approvato infatti un emendamento dei relatori al dl Rilancio, che stoppa la proroga al 2033 delle concessioni demaniali per chi svolge queste attività in prossimità di laghi o fiumi. La modifica, ricorda la scheda di sintesi al provvedimento dei tecnici della Camera, congela “i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l’assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione demaniale marittima salvo il caso di revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni”. E ancora “estende anche alle ... Leggi su quifinanza

