Sara Shaimi torna a volare | Carriera lontano da Sonny dopo Uomini e Donne

dopo l'avventura a Uomini e Donne, Sara Shaimi torna a volare, riprendendo il suo ruolo di hostess. Per l'ex tronista si prevede una Carriera lontano da Sonny Di Meo? Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, Sara Shaimi ha concluso il suo percorso al trono classico facendo la sua scelta. La tronista ha scelto Sonny Di …

La ex tronista di Uomini e Donne è riuscita a fare la sua scelta nonostante i lunghi mesi di quarantena lontano dai suoi corteggiatori. Sara Shaimi è riuscita a uscire dal programma insieme a Sonny Di ...