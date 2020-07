Sandra Milo: “Prendete qualche buccia di limone e ve la mettete nel reggiseno”. Imbarazzo in diretta su Rai1 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Imbarazzo in diretta su Rai 1 per le parole di Sandra Milo. L’attrice è inviata speciale de La Vita in diretta Estate assieme alla figlia Debora Ergas e nel corso dell’ultima puntata si è collegata da Sorrento, mostrando pesce fresco e altri prodotti tipici del territorio, tra cui gli iconici limoni. E proprio uno di questi limoni ha fornito lo spunto a Sandra Milo per dare un singolare consiglio al pubblico: “Se voi prendete qualche piccola buccia del limone e ve la mettete nel reggiseno, proverete un senso di freschezza straordinario“, ha detto. Parole accolte da risate in studio, che si sono sentite anche in televisione, e dall’evidente Imbarazzo dei conduttori. E così, quando la linea è tornata allo studio, Marcello Masi ha commentato: “Ma non si può fare”, chiudendo così la questione. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

