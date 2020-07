Roma-Parma, i convocati di Paulo Fonseca: fuori Smalling, torna Cetin (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nella giornata di ieri è scattata la trentunesima giornata del campionato di Serie A, con i due anticipi che hanno visto la sconfitta delle prime due della classe, Juventus e Lazio, cadute rispettivamente sotto i colpi di Milan e Lecce. Quest’oggi si disputerà gran parte del restante programma e, tra le sfide più interessanti, spicca sicuramente quella tra Roma e Parma. Il tecnico dei giallorossi è pienamente consapevole dell’importanza del match dell’Olimpico e, per questo, vuole portare a casa i tre punti a tutti i costi. Ecco la lista dei calciatori convocati dall’allenatore portoghese. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; Difensori: Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez; Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan; Attaccanti: Dzeko, ... Leggi su sportface

