Ricetta banana bread: ingredienti, preparazione e consigli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Oggi vi proponiamo una Ricetta molto particolare, che può essere considerata come un dolce, ottimo a colazione, ma anche come merenda e spuntino, il banana bread. Un dolce molto morbido e saporito che si prepara con la polpa di banana e aroma alla cannella. Questo plumcake ha origini anglosassoni è perfetto anche per un brunch, leggermente scaldato in forno e servito con burro e confetture. banana bread – ingredienti Banane (la polpa di circa 4 banane) 450 g Farina 00 200 g Burro 120 g Zucchero 120 g Uova 2 Cannella in polvere ½ cucchiaino Lievito in polvere per dolci 6 g Bicarbonato 3 g Succo di limone q.b. Sale fino 1 pizzico banana bread – preparazione Per preparare il ... Leggi su giornal

La macedonia di frutta è l’ideale per uno spuntino, una merenda, o anche come dessert (se accompagnato con gelato) durante la stagione estiva. Non esiste una regola ben precisa per preparare il mix, i ...

Un centrifugato è il massimo: tonifica, rinfresca, dà un'iniezione di energia a inizio giornata o spezza la fame a metà. Che sia di frutta, di verdura o di entrambe, è una valida alternativa all'ennes ...

