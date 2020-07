RB Lipsia, ufficiale: Henrichs passa in prestito al Monaco (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo l’arrivo di Hee-chan Hwang, un altro acquisto per il RB Lipsia: infatti, dal Monaco, arriva in prestito con diritto di riscatto Benjamin Henrichs, esterno sinistro classe ’97 con un passato al Bayer Leverkusen. Weitere Verstärkung für #RBLeipzig: Benjamin #Henrichs wechselt von @AS Monaco leihweise für ein Jahr nach #Leipzig. Wir erhalten für 2021 eine Kaufoption. Der Defensivallrounder bekommt die Rückennummer 39. Willkommen in #Leipzig, @Henrichs39! https://t.co/YTGVdezARU pic.twitter.com/enzfoS4gkF — RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 8, 2020 Foto: profilo Twitter ufficiale AS Monaco L'articolo RB Lipsia, ufficiale: ... Leggi su alfredopedulla

