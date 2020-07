Quell’attimo prima della felicità (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra perduto e ogni speranza vana. Momenti di grande sconforto che sembrano destinati a durare in eterno, anche quando durano relativamente poco. Forse sono capitati anche a te e probabilmente non ti è piaciuta la sensazione di ritrovarti nel bel mezzo della selva oscura, tra boschi fitti e ingannevoli che celavano insidie, mostri e streghe cattive. Eppure, ce lo insegnano persino le fiabe, per ritrovarci e scoprire la nostra strada autentica, spesso è necessario perdersi. E affrontare lungo il tortuoso cammino le nostre paure. Sentirti sconfitta, vuota, incapace di immaginare il futuro, debole e incerta non è piacevole ma nemmeno inutile, a dispetto delle apparenze. Nei momenti di crisi interiore puoi infatti scendere in profondità e scoprire cose che probabilmente avresti preferito ignorare, ma che sono ... Leggi su dilei

