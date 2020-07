Previsioni Meteo Toscana: temperature massime in aumento (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi in prevalenza sereno, salvo modeste velature in transito in mattinata. Venti: deboli da nord-est nell’interno con locali rinforzi, in rotazione a Maestrale dal pomeriggio. Mari: poco mossi o localmente mossi a largo. temperature: minime in sensibile calo, massime in aumento su valori non molto distanti dalla media stagionale e contenuti tassi di umidità. Domani sereno o poco nuvoloso per qualche addensamento pomeridiano nell’interno e modeste velature in transito. Venti: deboli settentrionali con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio su costa e Arcipelago. Mari: poco mossi. temperature: in ulteriore lieve aumento, in particolare le minime (valori minime ... Leggi su meteoweb.eu

