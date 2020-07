Perseverance, ecco la sonda della Nasa che andrà su Marte per cercare tracce di vita (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mancano 22 giorni alla data del lancio, prevista per il 30 luglio (con una finestra di lancio aperta fino al 15 agosto) dalla base di Cape Canaveral, in Florida. Il nuovo progetto spaziale della Nasa si chiama Perserverance e un video emozionale pubblicato sul canale twitter dedicato al rover marziano (@NasaPersevere) spiega le ragioni della scelta di questo nome. Se tutto andrà secondo i calcoli il rover arriverà sul suolo marziano il 18 febbraio 2021, poi inizierà il suo lavoro di esplorazione. Scatterà fotografie, raccoglierà materiale roccioso, analizzerà la superficie alla ricerca di segni di una vita passata. Resterà operativo su Marte per un anno marziano (687 giorni terrestri). L'articolo Perseverance, ecco la sonda della Nasa che andrà su Marte per cercare tracce di vita proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Ecco quando raggiungerà il pianeta rosso Il rover decollerà ... Se tutto dovesse andare per il meglio, Perseverance raggiungerebbe il pianeta rosso il 18 febbraio 2021. Lo scopo della sua missione ...

