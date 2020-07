Per l’acquisto di auto elettriche arrivano anche gli incentivi locali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Foto di Paul Brennan da Pixabayanche gli enti locali puntano sulla mobilità sostenibile, e per rilanciare i consumi e spingere il rinnovo del parco auto in direzione “green” propongono nuovi incentivi cumulabili con quelli statali. Il Comune di Milano ha pubblicato sul suo sito un bando per richiedere contributi fino a 9.600 euro destinati ai residenti che acquistano un veicolo a impatto zero a fronte della rottamazione di un diesel o benzina. Il bonus, che può essere richiesto online fino al 30 novembre 2020 e fino a esaurimento del fondo da un milione di euro stanziati, è destinato ai maggiorenni che risiedono nella città meneghina, e per la prima volta non prevede alcun limite Isee. Nel complesso si tratta di agevolazioni interessanti per chi decide di passare a un veicolo elettrico al 100%, che oggi rappresentano nel nostro paese una ... Leggi su wired

CottarelliCPI : Asili nido: la Svezia spende 14K dollari (a parità di poter d’acquisto) per ogni bambino tra 0-2 anni, la Francia 7… - meb : Abbiamo approvato un emendamento al dl rilancio per incentivare l’acquisto di automobili. In un momento di crisi oc… - borghi_claudio : Per chi si volesse divertire con un primo acquisto in asta può cercare qui: Difficile trovare l'alta qualità ma co… - macchineagri : [> - voza_francesca : RT @suga_italia: ?? iTunes Italia ???? #23 Agust D #Daechwita forza ARMY, non molliamo adesso... continuate a comprare ?? #DaechwitaxItaly @B… -

Ultime Notizie dalla rete : Per l’acquisto Ufficiale: Roma Femminile, Paloma Lazaro è una nuova calciatrice giallorossa Il Romanista