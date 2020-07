PAGELLE Roma Parma: Mkhitaryan provvidenziale, Sepe attento VOTI (Di mercoledì 8 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Roma Parma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Roma e Parma, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Mkhitaryan, Sepe FLOP: Cristante, Pezzella VOTI Roma: Pau Lopez 6; Mancini 6, Cristante 5, Ibanez 6; Bruno Peres 6.5 (66′ Kolarov 6), Diawara 6 (81′ Villar 6), Veretout 6.5, Spinazzola 6; Mkhitaryan 6.5 (90′ Zaniolo s.v), Pellegrini 6 (81′ Perez s.v); Dzeko 5.5. Parma: Sepe 6.5; Darmian 5.5, Alves 6, Iacoponi 6, Pezzella 5; Kucka 6.5, Hernani 6, Barillà 6 (62′ ... Leggi su calcionews24

