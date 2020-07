Oms, Gli Stati Uniti escono: la decisione tra un anno (Di mercoledì 8 luglio 2020) A partire dal 6 luglio prossimo gli Usa non faranno più parte dell’Oms. Ma Biden annuncia il rientro nell’Organizzazione Mondiale della Sanità non appena sarà lui il presidente. Alla fine, la decisione tanto chiacchierata è stata presa e resa ufficiale. Gli Stati Uniti hanno deciso che non faranno più parte degli Stati membri dell’Oms. Il … L'articolo Oms, Gli Stati Uniti escono: la decisione tra un anno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

