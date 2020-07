Oliver Stone: «Feci arrabbiare Morricone. Era un grande ma non aveva senso dell’umorismo» (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Repubblica intervista Oliver Stone. Due Oscar come miglior regista, per Platoon e Nato il quattro luglio, ha lavorato con Ennio Morricone nel 1997, per il suo thriller pulp “U Turn – Inversione di marcia”. Chiese al maestro la colonna sonora del film. «Per U Turn volevo qualcosa di thrilling e romantico insieme, perché è anche una storia d’amore, perversa e dark ma pur sempre una storia d’amore, quella tra Jennifer Lopez e Sean Penn. E avevo bisogno di una musica in cui i temi noir si sovrapponessero a quelli sentimentali. Giravamo nel deserto dell’Arizona, un caldo terribile, un “soleil noir” come mi diverto a chiamarlo, e come da contratto Morricone venne in America per incontrarmi di persona». Morricone preparò la sua musica, ma Stone non ne fu completamente soddisfatto. «Lui era il maestro ma ... Leggi su ilnapolista

«La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un artista insigne e geniale. Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un'impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento.

