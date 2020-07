Merkel inaugura la Presidenza tedesca: UE più forte solo se unita (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – La Cancelliera Angela Merkel alza ufficialmente il velo sui punti fondamentali del programma della Presidenza tedesca del semestre europeo. Giunta al Parlamento europeo a Bruxelles è stata accolta dal Presidente dell’Eurocamera David Sassoli. Sono cinque “i temi che mi stanno a cuore in questa Presidenza dell’Unione europea”, ha affermato nel suo intervento al Parlamento europeo all’inizio della Presidenza tedesca dell’Unione: “coesione, tutela del clima, digitalizzazione e responsabiltà dell’Europa nel mondo”.“Sono temi importanti – ha ribadito – perchè vogliamo trasformare in maniera sostenibile l’Europa se intendiamo preservarla e proteggerla in un ordine mondiale che sta cambiando”. Sul piano di rilancio europeo, in vista del delicato vertice in programma il ... Leggi su quifinanza

Da inizio luglio la Germania è alla guida della presidenza Ue. La cancelliera, oltre all'imminente sfida dell'approvazione del recovery fund, ha elaborato un programma sull'Europa di domani che parla ...

Roma, 1 lug. (askanews) - "Sono certa che Angela Merkel durante il turno di presidenza tedesca del semestre Ue che si inaugura oggi, sapr dimostrare tutto il suo coraggio e la sua esperienza, dando un ...

