Loredana Bertè omaggia Ennio Morricone ma sbaglia, il web insorge (Foto) (Di mercoledì 8 luglio 2020) La scomparsa di Ennio Morricone, morto all’alba del 6 luglio 2020 dopo una caduta, ha scosso tutto il mondo, artistico e non. Sono in molti ad aver voluto rendere omaggio a questo grande genio, compositore di alcune delle colonne sonore più belle al mondo. Tra gli artisti che gli hanno reso omaggio sul web anche Loredana Bertè. La cantante, però, è stata vittima di una vera e propria gaffe giudicata, da molti, praticamente imperdonabile. Ed ecco che, puntuali come un orologio svizzero sono arrivate le critiche che hanno letteralmente sommerso Loredana Bertè, costretta ad una decisione drastica. Cos’è successo? Vediamolo. L’imperdonabile gaff di Loredana Bertè Ennio Morricone, andandosene, ha lasciato in eredità un incredibile numero di colonne sonore dal fascino intramontabile che rimarranno nella storia della ... Leggi su kontrokultura

GammaStereoRoma : Loredana Bertè - Maledetto Luna-Park - marcomammi : RT @s_tamburini: Il premio Minchiata dell'anno va incontrovertibilmente a Loredana Bertè. La colonna sonora del Padrino è di Nino Rota. htt… - naruto18090786 : RT @Catarina_Eh: @IzabelleCova Good morning! Loredana Bertè - Il mare d'inverno ( testo ) - salam_zx : RT @Catarina_Eh: @IzabelleCova Good morning! Loredana Bertè - Il mare d'inverno ( testo ) - Catarina_Eh : @IzabelleCova Good morning! Loredana Bertè - Il mare d'inverno ( testo ) -