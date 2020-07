Lo Stato è più forte. La criminalità è una minoranza destinata ad essere sconfitta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lo Stato ce la fa, lo Stato è più forte. La criminalità è una minoranza ed è destinata ad essere sconfitta. Ieri duecento uomini della Squadra Mobile di Roma e della Guardia di Finanza lo hanno dimostrato a Roma, nella capitale di tutti gli italiani: hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 esponenti della famiglia Senese. Si tratta di un clan di camorristi che stava provando ad imporsi sul litorale laziale, un gruppo criminale accusato di reati odiosi come, tra gli altri, estorsione e usura. E’ il frutto di un’imponente operazione di investigazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia: li hanno colpiti al cuore, sequestrando beni e aziende del valore di 15 milioni di euro. Ai magistrati, agli investigatori, agli uomini delle forze dell’ordine voglio dire “grazie”. Lo stesso ... Leggi su ilblogdellestelle

