Light Up The Music: 5 domande a Da Blonde (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da Blonde è il nome d’arte di una giovane cantautrice napoletana che ha già alle spalle parecchie collaborazioni, oltre alla partecipazione nella colonna sonora di Gomorra La Serie. Con lei abbiamo viaggiato nel suo “dream pop” e nei testi introspettivi, per scoprire l’importanza dei rapporti umani e delle delusioni personali, stimoli importantissimi per scrivere canzoni “accarezzate da una chitarra”. Leggi su vanityfair

Prosegue la rassegna estiva del Teatro Ristori, R-estate – Il suono dopo il silenzio, con il secondo appuntamento che vedrà protagonista la pluripremiata pianista veneziana Gloria Campaner, venerdì 10 ...

Disney, novità in arrivo: Tron potrebbe avere un terzo capitolo

dove parte del cast di Tron: Legacy avrebbe potuto potenzialmente partecipare. Un ultimo e più recente indizio che conferma gli sviluppi ci arriva dal podcast Light the Fuse (in FONTE), durante il ...

