#LevelUp: Sharing passa al livello successivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Come possono, un Consigliere Comunale di Palermo ed uno di Bolzano, combattere insieme una battaglia comune nelle loro rispettive città? È per rispondere a domande come questa che, ormai 4 anni fa, Rousseau ha deciso di mettere a disposizione dei propri iscritti uno strumento come Sharing in grado di raccogliere e mettere in rete quegli atti di indirizzo locale che potessero essere utili alla comunità dei Portavoce locali del MoVimento 5 Stelle per combattere le proprie battaglie sui territori. Con la nuova versione della funzione Sharing, il concetto di collaborazione tra Portavoce passa al livello successivo e si estende, trasformando quello che era un enorme e prezioso archivio all’interno del quale poter condividere o scoprire buone pratiche in una vera e propria comunità di cittadini e Portavoce a supporto degli enti locali. Da oggi, infatti, anche ... Leggi su ilblogdellestelle

