La frase choc di Platinette fa discutere

Sta facendo parecchio discutere la frase di Platinette sull'ut…ro in affitto. «Figuriamoci se ho il coraggio e la leggerezza per avere a casa un figlio, frutto magari di un ut…ro in affitto. Sei più violento tu con le donne di quanto siano gli stupr…tori: la paghi perché vuoi qualcosa che ti assomigli, poi la liquidi. Certo, lei è consenziente, ci mancherebbe fosse costretta a farlo», ha dichiarato in un video pubblicato su "Instagram" dopo le polemiche legate ad un'intervista concessa a "La Verità". «Sono felice che ci sia una legge sulle unioni civili e che coloro che vogliono utilizzarla lo facciano. Ma posso aggiungere che non mi riguarda? In un'intervista ho espresso la mia opinione sulle unioni civili. Il titolista del ...

