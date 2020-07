Juventus, interviene Pippo Inzaghi: “Senza sosta mio fratello avrebbe vinto lo scudetto”” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Juventus – Artefice di una brillante promozione in Serie A da tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi ha parlato anche della lotta scudetto tra la squadra di Maurizio Sarri e quella del fratello Simone Inzaghi. Secondo l’ex attaccante del Milan, la sosta avrebbe creato un danno ai bianco-celesti perchè costretti a giocare ogni tre giorni con una rosa troppo corta. Juventus: Pippo Inzaghi difende la Lazio “La Lazio fino a marzo viaggiava su ritmi altissimi. Simone poteva preparare le partite in maniera accurata e dettagliata per sette giorni, cosa che la Juventus, impegnata in Champions League, non poteva fare. Sarebbe stato un vantaggio non indifferente – ha continuato ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Juventus interviene Mercato Juve, avanti tutta per Zaniolo: interviene la mamma Virgilio Sport Juventus: Alexandre Lacazette il dopo Higuain

Infatti dopo l’offerta della Roma per Edinson Cavani di cui potete leggere qui e le maxi offerte del Napoli per i tre bomber francesi di cui potete leggere qui, interviene anche la Juventus. Il club ...

Serie A – Milan-Juventus 0-0 al 45': gara equilibrata a ‘San Siro’

MILAN NEWS – È andato da poco in archivio il primo tempo del big match di ‘San Siro‘, Milan-Juventus, gara valevole per la 31^ giornata della Serie A 2019-2020. I primi 45' di gioco hanno visto le due ...

