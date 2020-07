Incidenti in montagna, cade per 400 metri sul Monte Bianco: alpinista muore sul versante francese (Di mercoledì 8 luglio 2020) Stava percorrendo la via normale francese del Gouter al Monte Bianco quando è scivolato nel tratto finale della cresta. Un alpinista di 65 anni e’ morto precipitando per 400 metri sul versante francese del Monte Bianco. La vittima faceva parte di un gruppo di quattro alpinisti diviso in due cordate. E’ stato trovato a valle del cavo installato per superare il couloir du Gouter, noto per i diversi Incidenti che si verificano a causa di passaggi delicati e della caduta di frane e slavine. In base ai primi elementi raccolti dai gendarmi soccorritori del Pghm di Chamonix (Francia) poco prima di precipitare si era slegato dal compagno di cordata, rimasto illeso.L'articolo Incidenti ... Leggi su meteoweb.eu

affittozorro : @maurofughi @AdrianaSpappa @SignorErnesto Di sicuro il lock down ha ridotto gli incidenti stradali e per slavine in montagna. - zazoomblog : Incidenti montagna: precipita per 50 metri morta donna in Friuli - #Incidenti #montagna: #precipita - newsbiella : Dal Nord Ovest – Tanti incidenti in montagna, sono 16 le missioni in elicottero - Simona33060589 : RT @LumpyCarlo: @andreavianel ...questo perché siamo degli ipocriti Vorremmo la natura asservita a nostro uso e consumo, vorremmo orsi mans… - gianni_botta : RT @LumpyCarlo: @andreavianel ...questo perché siamo degli ipocriti Vorremmo la natura asservita a nostro uso e consumo, vorremmo orsi mans… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna: precipita e muore in Valle Aurina Agenzia ANSA Incidenti montagna:cade per 400 metri su Monte Bianco, morto

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...

F1 | Ferrari, Vettel e l’incidente con Sainz: “Colpa mia, ma non l’ho fatto apposta”

Sebastian Vettel è stato ospite nella serata di lunedì dell’emittente Servus TV. Il tedesco della Ferrari è tornato sulla gara di domenica, sull’incidente che lo ha visto protagonista e su come ha rea ...

lavoceditalia su "Sono venezuelano ma ho sangue italiano nelle vene, posso avere il passaporto italiano?": "Ciao. Dovresti contattare uno studio di avvocati specializzati in materia." Katiuska Di Fabi ...Sebastian Vettel è stato ospite nella serata di lunedì dell’emittente Servus TV. Il tedesco della Ferrari è tornato sulla gara di domenica, sull’incidente che lo ha visto protagonista e su come ha rea ...