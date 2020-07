Il libro shock della nipote di Trump: "Mio zio? Sociopatico. Truffare è il suo stile di vita" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un “Sociopatico” manipolato da un padre spietato e anaffettivo, un uomo capace di pagare uno studente brillante perché facesse i test a nome suo per farlo ammettere all’università. E’ il ritratto di Donald Trump che emerge dal libro scritto dalla nipote, Mary, la prima della famiglia Trump a violare il patto di riservatezza sulla vita privata del tycoon.“Too Much and Never Enough”, traducibile come “Troppo e mai abbastanza” uscirà il 14 luglio, in anticipo di due settimane rispetto al previsto, cambio di programma per evitare che Trump riesca a bloccarne l’uscita. Un giudice ha respinto di recente una prima richiesta di vietare la pubblicazione del libro. Trump si era appellato a un accordo di riservatezza firmato con la nipote che, alla fine, non ha rispettato i patti. Ora escono le anticipazioni. La Cnn ha ... Leggi su huffingtonpost

