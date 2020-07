I più efficaci rimedi naturali per allontanare le formiche senza insetticida (Di giovedì 9 luglio 2020) I più efficaci rimedi naturali per allontanare le formiche senza insetticida La vostra casa è stata assediata dalle formiche, ma non volete utilizzare gli insetticida? Ecco qualche rimedio naturale che vi potrà essere di aiuto. 1.Il sale Uno degli ingredienti che non devono mai mancare nelle cucine è il sale. Cospargere un po’ di sale dove si annidano le formiche o vicino ad un punto di ingresso, vi aiuterà ad allontanarle in poco tempo. 2.Cannella, paprica, pepe e chiodi di garofano L’odore forte di queste amate e utilizzate spezie da cucina riuscirà a cacciare via le formiche. 3.Foglie di alloro e foglie di menta Due erbe ... Leggi su pianetadonne.blog

