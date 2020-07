Guardiola ricostruisce l’attacco del City: piace un ex Juventus (Di mercoledì 8 luglio 2020) La stagione del Manchester City è stata finora positiva, ma non esaltante come sperato. Sfumata prematuramente la Premier League, i Citizens sono chiamati al riscatto in Champions, competizione in cui non raggiungono la semifinale dal 2015/16. Pep Guardiola non fa sconti e pretende una squadra subito all'altezza delle aspettative. Il tecnico catalano chiede rinforzi, anche perché dovrà fare i conti con la dolorosa cessione di Leroy Sané al Bayern Monaco.caption id="attachment 890009" align="alignnone" width="1024" Coman (Getty Images)/captionBAYERNProprio con il bavaresi potrebbe nascere un dialogo per intavolare una sorta di scambio. Con Sané ormai ufficializzato dai campioni di Germania, il posto nell'attacco di Flick inizia a scarseggiare. Ecco che dunque prenderebbe quota l'ipotesi di un trasferimento alla corte di ... Leggi su itasportpress

"Alaba nel mirino di Guardiola. Manchester City verso la ricostruzione"

LONDRA (INGHILTERRA) - "Alcuni giocatori vanno sostituiti". Pep Guardiola prepara una mini-rivoluzione al Manchester City dopo una stagione che ha visto Aguero e soci piombare a oltre 20 punti dal Liv ...

