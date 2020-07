Genoa-Napoli (8 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 8 luglio 2020) Pinamonti batte il rigore, Musso lo respinge ma non trattiene, Pinamonti trasforma in gol la ribattuta. Questa sequenza praticamente all’ultimo secondo ha dato al Genoa un insperato pareggio 2-2 sul campo dell’Udinese recuperando due gol nell’ultimo quarto d’ora di gara e regalando agli uomini di Nicola un ulteriore punto di vantaggio sul Lecce nella corsa … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

