FORMAZIONI Torino Brescia: Belotti e Zaza insieme dal 1′ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Torino Brescia Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Brescia, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/2020. Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Lyanco, Nkoulou, Bremer; Verdi, Meite, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Martella; Spalek, Tonali, Dessena, Bjarnason; Donnarumma, Torregrossa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Mediagol : #SerieA, #Torino-#Brescia: Longo si affida a Zaza e Belotti, Lopez con Donnarumma. Le formazioni ufficiali - FantaMasterApp : 'Torino-Brescia | Formazioni Ufficiali: Longo sceglie Zaza, Diego Lopez Spalek' - Fantacalcio : Torino-Brescia, le formazioni ufficiali: Zaza con Belotti - infobetting : Torino-Brescia (8 luglio ore 21:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici - sportli26181512 : Torino-Brescia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Punti salvezza in palio nella sfida tra Tor… -