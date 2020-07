Elisabetta Canalis sempre insieme ai suoi Pinscher nani (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da anni la showgirl sarda è legata ai Pinscher nani, a cominciare dall’adorato Piero, scomparso nel 2017 e a seguire con Mia e Megan, quest’ultima salvata da morte certa in un canile statunitense in cui ogni lunedì (come nella maggior parte dei canili americani) si sopprimono i cani che si trovano lì da sette giorni. La Canalis si batte da sempre a favore degli animali, sia con azioni personali che attraverso i social. Nel suo cuore però il posto d’onore è riservato ai suoi Pinscherini, compagni di giochi per lei e per la sua bambina, Skiler Èva. Questo cane di origine tedesca, derivato dal Pinscher standard, ama giocare con i membri della famiglia e con i più piccoli. Ma è diffidente verso gli ... Leggi su aciclico

zazoomblog : Elisabetta Canalis e il miracolo della vita: il ricordo della showgirl è commovente - #Elisabetta #Canalis… - jordanmiyake : SCUSATE MA HO ELISABETTA CANALIS DAVANTI - zazoomblog : Elisabetta Canalis splendida al naturale: gli anni non passano per lei - #Elisabetta #Canalis #splendida - FilmNewsItaly : Elisabetta Canalis sul ritorno in tv: 'Non ho l’ansia di non fare' - ChiccoseDOC : ELISABETTA CANALIS IN DIRETTA CONDIVISA PER IL “CORRIERE”:IL NUOVO RUOLO DI INFLUENCER NEI SOCIAL, GLI ESORDI A “ST… -