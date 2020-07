“E le fai vedere così?”. Elisabetta Gregoraci, il bikini è mini e lei ‘schiaccia’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo personalmente”, raccontò Elisabetta Gregoraci a Vieni da Me. Vi immaginate cosa avrà passato nei panni della moglie di Flavio Briatore? Nulla da togliere alla sincerità del sentimento che l’imprenditore provava per l’ex moglie ma, comunque, la sua posizione sociale nasconde molte più tentazioni ed insidie rispetto a quella di altri personaggi. Infatti, per un motivo o per un altro, il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è giunto al capolinea nel 2017. Eppure tra gli ex coniugi scorre ancora un legame speciale, che continua a mutare e a trasformarsi nel corso degli anni. Il motivo ... Leggi su tuttivip

borghi_claudio : @PAOLOBROS E' pure peggio... gli dai i TUOI soldi, poi ti metti ad elemosinare per riavere i tuoi soldi, fai vedere… - ssipario : campanelli d'allarme per capire che siete in una relazione tossica ce ne sono tantissimi: non metterti la gonna, no… - GIAREGIA23 : @valy_s No ma allora fai apposta. 1 vai a vedere la conferenza completa, nella quale proprio il medico dice di ave… - hugxhar : @carrotsocks sto morendo poi mi scrivi???? mi fai vedere come ti vesti - Giorgio00421018 : @BeaTuseilei Anche se indovino na fai vedere niente ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : fai vedere “E le fai vedere così?”. Elisabetta Gregoraci, il bikini è mini e lei ‘schiaccia’ TuttiVip Fedez si allena, ma scivola e cade: dopo si fa male dando pugni durante gli esercizi

Woody Allen: "Forse non farò più film. Ho 84 anni, presto sarò morto" Il regista commenta amaramente il blocco del cinema dovuto alla pandemia. Segnato anche dalla morte per coronavirus di Eddie Davis ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Vedremo cosa ci diranno i sanitari Inail che ad oggi hanno ... per fortuna due settimane dopo con circolare Inail n.13 del 3 aprile 2020 si faceva una volta per sempre chiarezza sulla tematica.

Woody Allen: "Forse non farò più film. Ho 84 anni, presto sarò morto" Il regista commenta amaramente il blocco del cinema dovuto alla pandemia. Segnato anche dalla morte per coronavirus di Eddie Davis ...Vedremo cosa ci diranno i sanitari Inail che ad oggi hanno ... per fortuna due settimane dopo con circolare Inail n.13 del 3 aprile 2020 si faceva una volta per sempre chiarezza sulla tematica.