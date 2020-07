Due ragazzi di 15 e 16 anni morti nel sonno: arrestato un uomo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tragedia a Terni, dove due ragazzi, minorenni, sono stati trovati morti stamani nelle loro abitazioni, in diversi quartieri della città. Sui corpi non sono stati trovati segni di violenza: in base ai primi accertamenti sembra infatti che i ragazzi avessero trascorso insieme la serata di ieri. Tra le ipotesi della morte l’uso di sostanze stupefacenti. In serata è stato fermato un 41 enne con l’accusa di avere ceduto la dose letale ai due studenti. I due ragazzi avevano uno 15 e uno 16 anni e ieri – lunedì – avevano trascorso la giornata insieme, con anche altri amici. I quartieri di Terni in cui è avvenuta la tragedia sono quelli di San Giovanni e Villa Palma. Sembra chiaro per le forze dell’ordine che la loro morte potrebbe essere collegata a quelle che in maniera tecnica vengono definite “sostanze droganti”, ... Leggi su caffeinamagazine

rtl1025 : ?? Un ternano di 41 anni è stato sottoposto a fermo dai carabinieri con l'accusa di avere ceduto un mix di sostanze… - Adnkronos : Ragazzi trovati morti a #Terni, fermato 41enne - emergenzavvf : #Pescara, 3 speleologi bloccati in una grotta a Roccamorice, alle falde della Majella. @cnsasofficial e sommozzator… - Doretta43532738 : @Mirellacaporal1 Quanto sono unici e'una bellezza vederli cosi'complici cosi'frizzanti ragazzi #BayaYanlis successo… - Agricolturabio1 : RT @ff0rt: “Due ragazzi morti in casa di #droga a #Terni”. “Dovrebbero prendere quel bastardo di #pusher, farlo in mille pezzettini, metter… -