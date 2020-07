Dolce al cucchiaio con yogurt al caffè: un desser estivo e rinfrescante! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Dolce al cucchiaio con yogurt al caffè, è un dessert velocissimo, semplice e davvero rinfrescante! Ideale per queste caldissime e afose giornate estive! Perfetto a fine pranzo, grazie alla sua cremosità e al gusto unico del caffè, conquisterà i vostri ospiti in un lampo. Ottimo anche dopo cena e a metà pomeriggio, per una pausa gustosa ed energizzante, ricorda nell’aspetto il tiramisù, ma è assai diverso nel sapore! Una ricetta irresistibile per la quale utilizzerete bicchierini da finger food, quelli serviti solitamente per l’aperitivo (se ne siete sprovviste potete optare per le mini coppette da gelato!). Conservateli in frigorifero e consumateli entro 4 giorni. Se non volete preoccupazioni e avete voglia di gustarlo in qualsiasi momento, inserite il Dolce in congelatore e consumatelo entro due mesi! Ecco la ... Leggi su pianetadonne.blog

