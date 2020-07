Dl Rilancio approvato con fiducia alla Camera: 318 a favore, 231 contrari. Testo passa al Senato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Dl Rilancio va al Senato, dopo l’approvazione con fiducia alla Camera. I deputati hanno dato il via libera al Testo con 318 voti a favore, 231 contrari e 2 astenuti spianando la strada a un’approvazione definitiva attesa anche a Palazzo Madama. Un provvedimento, quello del governo, che mira a sbloccare 55 miliardi di euro per limitare l’impatto economico su imprese, Partite Iva, dipendenti, famiglie e terzo settore. Il passaggio alla Camera ha comunque comportato delle modifiche al Testo originario che prevede, tra le altre cose, contributi a fondo perduto per le aziende, lo stop ai pagamenti dell’Irap, il Reddito di emergenza, l’innalzamento da 600 euro ... Leggi su ilfattoquotidiano

