Decreto Semplificazioni, c’è anche la Roma Latina: arriverà un Commissario (Di mercoledì 8 luglio 2020) «Apprendo con molta soddisfazione le parole del ministro De Micheli che questa mattina ha annunciato la nomina di un Commissario, non appena entrerà in vigore il Decreto semplificazione, per la Roma-Latina. Come per la ‘Civitavecchia-Orte’ si tratta di una infrastruttura importantissima per riaccendere del motore economico della nostra Regione. Un collegamento, incluso nel piano ‘Italia Veloce’, che oltre a creare nuovi posti di lavoro sarà fondamentale per dare un impulso concreto a tutto il comparto produttivo del Lazio. Un tassello in più nel piano delle grandi opere già annunciato dal Presidente Zingaretti e che grazie all’attenzione del Governo e del Ministero delle Infrastrutture ci permetterà di dare respiro al nostro territorio dopo la terribile crisi legata al Covid che ancora pesa come un macigno sulle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

