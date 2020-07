Dataforce - La lentissima risalita del mercato dei noleggiatori (Di mercoledì 8 luglio 2020) A giugno, il noleggio a lungo termine ha limitato le perdite in linea con la media del mercato, con un -20,94% contro il -22,11% totale (per 21.418 nuove targhe, a fronte delle 26.888 di giugno 2019). Continua, invece, il crollo del breve termine, a quota -66,87% (6.239 veicoli). Al giro di boa del 2020, il comparto del lungo termine ha così targato 110.040 veicoli, contro i 183.509 del primo semestre 2019, per una perdita secca del 40% (-73.469 unità), mentre il breve termine si è fermato ai 55.424 unità rispetto alle 155.980 del 2019, per un -62% (mancano 90.556 targhe). Si tratta di un disastro annunciato, per cui poco potranno fare gli incentivi che il governo sta varando, perché andranno a beneficiarne soprattutto i privati. "Sarebbe stato auspicabile lallineamento della fiscalità sulle flotte aziendali ai livelli ... Leggi su quattroruote

