Daniele Bersanti, da venerdì 10 luglio esce in radio e in digitale “Le Commesse” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dal 10 luglio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming ” LE COMMESSE” (Apollo Records), nuovo brano del cantautore Daniele BARSANTI che anticipa il suo nuovo album. Mai come negli ultimi mesi ci siam trovati a fare i conti con la nostra quotidianità e con il riflesso di noi stessi, giorno dopo giorno: la routine, talvolta, sembra una di quelle magliette piegate, ripiegate e lasciate su uno scaffale. E’ da questa metaforica scena che prende forma “LE COMMESSE“, ultimo brano di Daniele BARSANTI. Uno spaccato di vita, una ballata dalle sonorità synth-pop che racchiude una serie di riflessioni ruotando attorno ad un ignoto protagonista. Racconta l’autore a proposito del nuovo brano: «Forse questo periodo ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Bersanti La gentilezza secondo Daniela Zuccotti Glamour.it Lucca, al Fermi e al Giorgi tredici 100 e 3 lodi: tutti i nomi dei promossi

Lucca. Nuovo appuntamento con la pubblicazione dei “maturi” delle scuole superiori di Lucca. È stato un anno difficile, ma non ha impedito agli studenti lucchesi di raggiungere risultati eccellenti. T ...

Calciomercato, Castelnuovo fa la ‘spesa’ a Pieve Fosciana

Lasciano il Pieve Fosciana ed emigrano nella vicina Castelnuovo i difensori Riccardo Biagioni e Lorenzo Bacci e l’attaccante Anthony Alfredini. Numerose le conferme per i gialloblu: il capitano Diego ...

Lucca. Nuovo appuntamento con la pubblicazione dei “maturi” delle scuole superiori di Lucca. È stato un anno difficile, ma non ha impedito agli studenti lucchesi di raggiungere risultati eccellenti. T ...Lasciano il Pieve Fosciana ed emigrano nella vicina Castelnuovo i difensori Riccardo Biagioni e Lorenzo Bacci e l’attaccante Anthony Alfredini. Numerose le conferme per i gialloblu: il capitano Diego ...