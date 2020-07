Crioterapia, cos'è e dove farla (Di mercoledì 8 luglio 2020) Uomini statuari come Roberto Bolle e Daniel Craig fanno la Crioterapia da anni. Leggenda narra addirittura che Cristiano Ronaldo abbia una criosauna personale in casa. Il perché è semplice: il freddo - o meglio, il freddissimo - rigenera i tessuti muscolari. La Crioterapia espone infatti il corpo a temperature estreme, comprese tra 120 e 160 °C sotto zero, per combattere infiammazioni, invecchiamento, fatica fisica e mentale e disturbi del sonno. A Milano nasce il centro Omezi Suite, interamente dedicato e specializzati in Crioterapia, sia localizzata che sistemica, grazie all'innovativa soluzione tecnologica Cryo Science. La founder, Ombretta Zilocchi, ha risposto ad alcune nostre curiosità. Che effetto ha la Crioterapia sul corpo, quali sono i suoi benefici a breve e lungo termine? «Sottoporsi a un trattamento di Crioterapia apporta notevoli ... Leggi su gqitalia

