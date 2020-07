Chris Evans e Lily James: i due attori beccati di nuovo insieme (Di giovedì 9 luglio 2020) I paparazzi continuano a beccare Chris Evans e Lily James in atteggiamenti piuttosto complici. Non è ancora chiaro se si tratti di vero amore, ma i due sono apparsi molto affiatati durante una giornata al parco (foto in basso). Sguardi d’intesa, tante risate e molta affinità: così sono apparsi davanti all’obiettivo dei fotografi Captain America … L'articolo Chris Evans e Lily James: i due attori beccati di nuovo insieme proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

honiateka : RT @_amantedelcine_: Ma vi rendete conto che se Lily James e Chris Evans si sposassero verrebbe fuori 'Lily Evans' ovvero la mamma di Harry… - honiateka : RT @voidvalee: E dopo Seb probabilmente anche Chris Evans si è fidanzato. Ed io a casa a piangere - youllbepopular : RT @monanerom: raga voglio bene a Lily James e sono felice per Chris Evans si merita il mondo ma io ci spero ancora - foolishx_ : RT @madameliu2: io che dico di essere felice per Chris Evans ma che allo stesso tempo sono in lutto: - nora_zirilli : RT @MENDEVS98s: Io che sostengo Chris Evans e la sua eventuale frequentazione con Lily James perché merita di essere felice ma realizzo che… -