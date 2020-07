Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 il caso di Marco Vannini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 con una puntata dedicata ancora al caso di Marco Vannini. In studio anche la mamma del ragazzo. A Chi l'ha visto, in onda stasera su Rai3 e in streaming su RaiPlay, alle 21:20, si torna a parlare del caso di Marco Vannini, il giovane ucciso mentre si trovava a casa della fidanzata a Ladispoli. Dopo le rivelazioni di qualche settimana fa legate alle prove audio, Federica Sciarelli torna a occuparsi di uno dei casi più dibattuti della cronaca nera italiana degli ultimi anni perchè sta per iniziare il processo d'Appello bis, per Antonio Ciontoli, la moglie e i due figli, dopo la decisione della Corte di Cassazione, che ha ... Leggi su movieplayer

