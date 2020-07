Candy, Elisabeth Moss protagonista di una miniserie evento prodotta da UCP (Di mercoledì 8 luglio 2020) Candy, Elisabeth Moss sarà la protagonista di una serie evento crime, su una casalinga del Texas che uccide un amica e riesce a farla franca. Universal Content Production ha messo in sviluppo una nuova serie evento di genere crime basata sulla storia vera della killer texana Candy Montgomery e la vittima, Betty Gore. La serie si intitola Candy (titolo provvisorio) e avrà come protagonista Elisabeth Moss, già protagonista di The Handmaid’s Tale di Hulu. Moss sarà anche produttrice insieme a Nick Antosca (The Act) e Robin Veith (Mad Men, The Act). Candy sarà proposta da UCP a canali via cavo premium e servizi streaming, sarà ambientata in Texas nel 1980, quando Candy Montgomery sta vivendo la vita perfetta: ha un marito amorevole con un buon lavoro, due figli, una bella casa nei quartieri lussuosi in periferia. Quindi perchè ha ucciso ... Leggi su dituttounpop

