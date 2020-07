CALDO ESAGERATO? No, per il momento… (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Alta Pressione è lì, a due passi dall’Italia. Il fulcro principale starà tra la Penisola Iberica e il Marocco, dove sono attese temperature decisamente alte. Ma qui da noi quanto CALDO farà? Le condizioni meteo sono estive, su questo non c’è ombra di dubbio. Ma molti di voi, giustamente, si stanno domandando se ci si dee preoccupare di picchi termici eccessivi. Per rispondere alla domanda, ovviamente, abbiamo controllato e stiamo controllando le proiezioni termiche ogni giorno. CALDO eccessivo? Ancora no Per il momento possiamo dirvi che no, non sarà eccessivamente CALDO. Anzi, il fatto che il fulcro principale dell’Anticiclone sia sbilanciato a ovest farà sì che qualche sbuffo di aria oceanica possa penetrare sulle nostre regioni. Succederà nel corso della settimana, quando ... Leggi su meteogiornale

Giorgio45674609 : RT @GingerDiego9: Fa già un caldo esagerato fin dal mattino!! Buon #martedìtette ! #tette #boobs #tittytuesday - eternanostalgic : Ma poi non riesco a capire le persone che continuamente dicono 'oggi ha fatto veramente caldo' 'così è esagerato' '… - mariacr28250504 : RT @SuttoraM: @mariacr28250504 Qua solo sole a illuminare le giornate , aspetto la pioggia e con fatica sopporto questo caldo esagerato. M… - sorrisobot : RT @SuttoraM: @mariacr28250504 Qua solo sole a illuminare le giornate , aspetto la pioggia e con fatica sopporto questo caldo esagerato. M… - SuttoraM : @mariacr28250504 Qua solo sole a illuminare le giornate , aspetto la pioggia e con fatica sopporto questo caldo es… -

Ultime Notizie dalla rete : CALDO ESAGERATO CALDO ESAGERATO? No, per il momento… Meteo Giornale Pit stop ESTATE, eccessivi attacchi dall’Artico al CALDO: temporali violenti

La data è quella di metà luglio. Una data che stiamo seguendo ormai da tempo e che rischia di metterci davanti a condizioni meteo tutt’altro che piacevoli. Ovvio, il piacere è relativo perché così com ...

Scoppia il caldo, Valle Cervo presa d'assalto ma i parcheggi creano problemi alla circolazione

Tutti al Cervo ma le auto in sosta sono troppe. Intervento dei Carabinieri e possibili provvedimenti in arrivo dai sindaci. Sole e caldo, nel week end i biellesi invadono la Valle Cervo per refrigerar ...

La data è quella di metà luglio. Una data che stiamo seguendo ormai da tempo e che rischia di metterci davanti a condizioni meteo tutt’altro che piacevoli. Ovvio, il piacere è relativo perché così com ...Tutti al Cervo ma le auto in sosta sono troppe. Intervento dei Carabinieri e possibili provvedimenti in arrivo dai sindaci. Sole e caldo, nel week end i biellesi invadono la Valle Cervo per refrigerar ...